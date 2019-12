Fluminense x Palmeiras: transmissão, local e horário

Fluminense x Palmeiras se enfrentam com o objetivo de salvarem o ano nesta quinta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca tem a missão de se afastar do risco de rebaixamento. Já para a equipe alviverde, a meta é superar o Santos, terminar o ano como vice-campeão e amenizar as críticas pelos maus resultados. O Estado vai fazer transmissão em tempo real do jogo e o torcedor também pode assistir pela TV e online.

Assistir ao vivo Fluminense x Palmeiras

A partida terá transmissão para todo o Brasil pelo canal Premiere.

Fluminense x Palmeiras: assistir ao vivo online

Também é possível assistir online pelo site e aplicativo Premiere Play.

Informações dos times

Com 38 pontos, o Fluminense luta para evitar o rebaixamento. O clube saiu das quatro últimas posições na segunda-feira, após bater o CSA por 1 a 0, em Maceió. Antes disso, a equipe do técnico Marcão sofria com uma sequência muito irregular, com derrota por 2 a 1 para o Inter e empate por 1 a 1 com o Atlético-MG. Para enfrentar o Palmeiras, a diretoria anunciou uma promoção de ingressos para conseguir lotar o Maracanã.

O Palmeiras, do técnico Mano Menezes, amarga uma série ruim de resultados. São três rodadas seguidas sem vencer, com empates por 1 a 1 diante de Corinthians e Bahia, seguido por uma derrota dentro de casa no último domingo para o Grêmio. A possível novidade para enfrentar o Fluminense é o retorno do volante Felipe Melo, recuperado de edema na perna esquerda.