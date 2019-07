Fluminense x Peñarol: onde assistir ao vivo, local e horário do jogo

Com a classificação bem encaminhada, o Fluminense recebe o Peñarol nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Fluminense x Peñarol terá transmissão apenas pelo canal de streaming DAZN. O Estado vai fazer tempo real da partida.

No primeiro jogo, o Fluminense derrotou o Peñarol por 2 a 1, no Uruguai, e joga com a vantagem do empate. Quem se classificar neste confronto, vai enfrentar o vencedor de Corinthians x Montevideo Wanderers, que jogam na quinta-feira.

Embora venha de um bom resultado na Sul-Americana, o time de Fernando Diniz precisará esquecer a campanha no Campeonato Brasileiro para não deixar a situação ficar mais delicada. O time tricolor carioca vem de derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no Rio, e está na zona de rebaixamento do Brasileirão.

O Peñarol está em uma situação bem melhor. O time lidera o Grupo A do Campeonato Uruguaio, com sete pontos - após três rodadas - e na última rodada derrotou o Danubio por 2 a 0.