Fluminense x Portuguesa: onde assistir ao vivo pela TV ao jogo pelo Carioca

Empolgado com a goleada na última rodada, o Fluminense volta a campo neste domingo, às 17h (horário de Brasília), para enfrentar a equipe da Portuguesa, no estádio do Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca (veja a tabela). A partida terá transmissão da TV Globo (para o Rio) e do canal Premiere, além de acompanhamento em tempo real do Estado.

A equipe comandada por Fernando Diniz goleou o Americano na última rodada do Carioca, por 4 a 0, e com o resultado chegou aos quatro pontos e a segunda colocação do grupo B. Já a Portuguesa não passou de um empate sem gols com o Madureira e somou seu primeiro ponto na competição.

Veja a terceira rodada do Carioca 2019:

Sábado

Volta Redonda x Madureira

Bangu x Boavista

Botafogo x Flamengo

Domingo

Fluminense x Portuguesa

Cabofriense x Resende

Vasco x Americano