Fluminense x Santa Cruz: como assistir ao vivo na TV e online ao jogo

Fluminense e Santa Cruz se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo primeiro jogo da quarta fase da Copa do Brasil. O confronto da volta acontece no dia 25, quinta-feira que vem.

Onde assistir ao vivo Fluminense x Santa Cruz?

Fluminense x Santa Cruz terá transmissão ao vivo da TV Globo (para Pernambuco e Rio de Janeiro) e exibição online pelo aplicativo Globosat Play. O Estado fará Fluminense x Santa Cruz ao vivo , em tempo real.

O Flu eliminou o Luverdense na terceira fase da Copa do Brasil com uma vitória por 2 a 0, em casa, após empate sem gols fora de casa. No Campeonato Carioca, o time de Fernando Diniz foi eliminado na semifinal, ao empatar com o Flamengo por 1 a 1.

O Santa Cruz passou sem dificuldades pelo ABC. Perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, mas fez o dever de casa e aplicou 3 a 0 na equipe potiguar. No Pernambucano, o time caiu nas quartas de final para o Afogados. E na Copa do Nordeste, fará uma das semifinais contra o Fortaleza.

Veja os locais de transmissão dos outros jogos desta quarta-feira:

14h00 Nantes x PSG - Campeonato Francês

16h00 Porto x Liverpool - Liga dos Campeões

16h00 Manchester City x Tottenham - Liga dos Campeões

19h15 Santos x Vasco - Copa do Brasil

21h30 Chapecoense x Corinthians - Copa do Brasil

21h30 Grêmio x Internacional - Campeonato Gaúcho