Fluminense x Santos: transmissão, escalações e horário

Fluminense e Santos se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fluminense x Santos terá transmissão do canal Premiere. O Estado também faz o tempo real da partida.

Possíveis escalações de Fluminense x Santos

Fluminense: Muriel; Gilberto, Digão, Nino e Caio Henrique; Allan, Yuri Lima, Nenê e Ganso; João Pedro e Yony González

Santos: Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Alison (Felipe Jonatan), Diego Pituca e Carlos Sánchez (Evandro); Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

Com 18 pontos, o Fluminense está na zona do rebaixamento e, apesar da força dos adversários, aposta em três jogos seguidos em casa para melhorar sua situação. Além do Santos, nesta quinta-feira, o time do técnico Oswaldo de Oliveira encara o Grêmio, no domingo, e o Botafogo, dia 6 de outubro, no Engenhão.

O Santos também busca uma reação no Brasileirão. Apesar de brigar pelo título, o time de Jorge Sampaoli amarga um jejum de três jogos sem vencer. O último triunfo foi diante da Chapecoense, dia 31 de agosto. Depois disso, os santistas empataram com o Athletico-PR e derrotas para Flamengo e Grêmio.