Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Fluminense recebe o São Paulo neste sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Enquanto os cariocas tentam sair da zona de rebaixamento, os paulistas buscam entrar no G4. O Fluminense é o 17º colocado, com nove pontos, e o São Paulo ocupa o quinto lugar, com 18 pontos.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Brasileirão

Fluminense x São Paulo terá transmissão ao vivo do Premiere. O Estado fará tempo real da partida.

ESCALAÇÃO DE FLUMINENSE X SÃO PAULO

Fluminense: Muriel; Gilberto, Yuri, Nino e Caio Henrique; Allan, Daniel e Ganso, Marcos Paulo, Yony e Pedro. Técnico: Fernando Diniz

São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Alexandre Pato, Antony e Raniel. Técnico: Cuca

Nesta sexta-feira, o eterno Telê Santana, ídolo do São Paulo e do Fluminense, completaria 88 anos de idade.

Em Itabirito (MG), no dia 26 de julho de 1931, nascia Telê Santana. O eterno Mestre Telê. Ídolo, encantou o mundo com o futebol-arte, mostrando que ser campeão somente não bastava, era preciso tornar cada partida um momento inesquecível. Olê, olê, olê, olê, Telê, Telê! ????? pic.twitter.com/25AwOewd7s — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 26, 2019

O Fluminense está no meio da disputa das oitavas de final da Copa Sul-Ameriana. A equipe venceu o Peñarol por 2 a 1 no duelo de ida no Uruguai, na última terça-feira. O confronto de volta será realizado na próxima terça, no Maracanã.

SÁBADO É DIA DE FLUZÃO! O Fluminense recebe o São Paulo, pelo @brasileirao, e o seu apoio é FUNDAMENTAL! Compareça ao Maracanã e faça a diferença! Siga o fio e saiba como comparecer e empurrar o #TimeDeGuerreiros! pic.twitter.com/5DeYfHn5Kb — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 25, 2019

Já o São Paulo tem apenas a disputa do Brasileirão neste segundo semestre. O time vem embalado pela goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, na última segunda-feira, no Morumbi.