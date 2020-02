Fluminense x Unión La Calera: onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

O Fluminense estreia nesta terça-feira na Copa Sul-Americana contra o Unión La Calera, do Chile, às 21h30, no estádio do Maracanã. O torcedor pode assistir ao vivo ao duelo pelo canal de streaming DAZN.

O Estado vai fazer transmissão em tempo real da partida que acontece no Rio. O jogo da volta está marcado para ser realizado no dia 18, no Chile.

Vale lembrar que não a chaveamento definido para a próxima fase. Ou seja, os classificados para a segunda fase da Sul-Americana participarão de um sorteio para definir o próximo adversário. Além do Flu os outros clubes brasileiros na competição são Vasco, Atlético-MG, Bahia, Goiás e Fortaleza.