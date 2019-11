Fluminense x Vasco: como ver ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Fluminense e Vasco se enfrentam sábado, no Maracanã, no Rio, às 19h, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do canal Premiere e o Estado vai acompanhar em tempo real.

O Fluminense tem 30 pontuos e chega bastante pressionado ao jogo porque está há quatro rodadas sem vencer e voltou a integrar a zona de rebaixamento. Na última quarta-feira, o time perdeu por 2 a 0 para o Ceará, que também briga contra o rebaixamento.

O Vasco, com 38 pontos, conseguiu se afasta do zona do rebaixamento, mas busca a reabilitação depois perder em casa por 3 a 1 para o Grêmio. Já são duas rodadas sem vencer.

Últimos jogos do Fluminense (todos pelo Brasileirão)

30/10 - Ceará 2 x 0 Fluminense

26/10 - Fluminense 1 x 1 Chapecoense

20/10 - Flamengo 2 x 0 Fluminense

17/10 - Fluminense 1 x 2 Athletico-PR

12/10 - Fluminense 2 x 0 Bahia

9/10 - Cruzeiro 0 x 0 Fluminense

6/10 - Botafogo 0 x 1 Fluminense

Últimos jogos do Vasco (todos pelo Brasileirão)