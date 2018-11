Fluminense x Vasco: horário e onde assistir ao clássico carioca

Fluminense x Vasco fazem o clássico carioca da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 17h, no Maracanã, em um jogo com objetivos bem distintos das duas equipes. O Flu está focado na disputa da Copa Sul-Americana e deve poupar boa parte do elenco, já que está na zona intermediária da tabela do Nacional. O Vasco precisa do resultado positivo para evitar entrar na zona de rebaixamento.

Fluminense x Vasco terá a transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O Flu entra na rodada com 40 pontos e na 10ª colocação. Já o Vasco aparece com 35 pontos e na 14ª posição, tendo apenas um ponto a mais que a Chapecoense, melhor time dentro da zona de rebaixamento.

Na última quarta-feira, o Fluminense derrotou o Nacional-URU por 1 a 0, em Montevidéu e garantiu a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana. O duelo será contra o Atlético-PR e o primeiro jogo acontecerá na terça-feira. Por isso, o técnico Marcelo Oliveira deve poupar alguns atletas.

Quanto ao Vasco, o Gigante da Colina vem de um empate em casa por 1 a 1 com o Internacional e de uma derrota para o Sport por 2 a 1, resultados que fizeram o time flertar com a zona da degola.