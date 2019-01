Fluminense x Volta Redonda: onde assistir ao vivo a partida pelo Carioca

Fluminense e Volta Redonda se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, na estreia das duas equipes na Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Além do Flu, outro clube grande do Rio que estreia neste sábado é o Vasco, que encara o Madureira.

Fluminense x Volta Redonda terá transmissão do pay-per-view e acompanhamento em tempo real do Estado. O Flu entra no Carioca reformulado, em comparação ao time do Campeonato Brasileiro. Foram nove contratações e a principal atração é o técnico Fernando Diniz, que tem pela primeira vez a oportunidade de comandar um time dos considerados “12 grandes” do futebol brasileiro. O Volta Redonda tem sido um dos destaques dentre os clubes do interior carioca e espera mais uma vez surpreender no estaduais. Nesta temporada, o Voltaço não conta com nenhum jogador que seja mais conhecido em âmbito nacional.

O Campeonato Carioca teve uma fase preliminar para definir que Resende e Americano teriam direito a disputar a competição com os demais clubes. Assim, o torneio que se inicia neste sábado conta com grupos B e C apenas. Flu e Volta Redonda estão no Grupo B, ao lado de Vasco, Americano, Madureira e Portuguesa.

Veja os jogos da primeira rodada do Campeonato Carioca

Sábado

16h50 Madureira x Vasco

19h Fluminense x Volta Redonda

Domingo

16h30 Portuguesa x Americano

17h Flamengo x Bangu

19h Boavista x Resende

19h Cabofriense x Botafogo