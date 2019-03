Fluminense x Ypiranga: onde assistir ao vivo o jogo pela Copa do Brasil

Fluminense x Ypiranga-RS se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 horas (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Onde assistir Fluminense x Ypiranga ao vivo?

Fluminense x Ypiranga será transmitido pelo SporTV 2 e terá também o acompanhamento em tempo real no Estado. O vencedor do jogo único avança à terceira fase da competição. Se o jogo terminar empatado, o classificado será conhecido nos pênaltis.

Na primeira fase, o Fluminense, do técnico Fernando Diniz, passou com facilidade pelo River, do Piauí, com uma goleada por 5 a 0, em Teresina. Já o Ypiranga superou o Votuporanguense por 1 a 0, também como visitante, no Plínio Marin, no interior de São Paulo.

Para o jogo desta quarta-feira, o Fluminense não terá o zagueiro Léo Santos, que foi emprestado pelo Corinthians até o final do ano. O jogador foi relacionado para dois jogos da equipe paulista na Copa do Brasil e, apesar de não entrar em campo, o clube tricolor não quer arriscar e optou por tirá-lo da partida antes realizar uma consulta à CBF.