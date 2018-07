FMF marca clássico mineiro para domingo e revolta o Cruzeiro O Cruzeiro perdeu mais uma queda de braço. Nesta segunda-feira, a Federação Mineira de Futebol (FMF) anunciou que o clássico de volta das semifinais do Estadual será mesmo no próximo domingo, às 16h, no Mineirão. A equipe celeste já havia iniciado a venda de ingressos contando que a partida seria no sábado.