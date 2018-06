FMF muda tabela do Mineiro e marca estreia do Atlético para 18 de janeiro

A Federação Mineira de Futebol (FMF) anunciou nesta terça-feira mudanças na tabela do Campeonato Mineiro envolvendo os três principais clubes do Estado: América, Atlético e Cruzeiro. A alteração, inclusive, afeta diretamente o jogo de abertura da competição, que passa a ser América x Patrocinense.

+ Fora do São Paulo, Denis é anunciado em 'pacote' de reforços do Figueirense

+ Oficializado, Emerson Santos assina por cinco anos com o Palmeiras

O confronto seria disputado em 18 de janeiro, mas agora ocorrerá no dia 17, às 19h30, no Independência. Houve, então, uma inversão de datas com o compromisso entre Boa e Atlético, que agora foi agendado para o dia 18, também às 19h30, em Varginha.

A FMF também fez uma alteração, ainda que apenas de horário, do duelo entre Caldense e Cruzeiro, válido pela segunda rodada. A partida está mantida em 20 de janeiro, mas passou das 16 horas para as 21h30.

A edição de 2018 do Campeonato Mineiro será disputada por 12 clubes, com os oito melhores colocados na fase inicial passando para as quartas de final, que ocorrerão em jogo único. As semifinais e a final serão realizadas em dois duelos, sendo que o segundo compromisso decisivo está agendado para 8 de abril. O Atlético é o atual campeão estadual.