FNF estuda exigência de  de jogadores da base no Campeonato Potiguar

Cartolas do Rio Grande do Norte estudam obrigar o uso de pelo menos cinco jogadores das categorias de base nos times que disputam o Campeonato Potiguar, a partir do próximo ano. A medida é parte de um conjunto de ideias da entidade para ajudar na reformulação do futebol brasileiro, tema que ganhou força após o vexame canarinho na Copa do Mundo.

De acordo com o presidente da Federação Norte-riograndense de Futebol (FNF), José Vanildo, o objetivo é exigir a inscrição de um número mínimo de atletas da base no elenco principal. “Eu vou propor aos clubes a obrigatoriedade de no mínimo cinco atletas do sub-20 no time principal no estadual, na próxima temporada”, disse o presidente José Vanildo, em entrevista ao diário Novo Jornal, de Natal.

A intenção, segundo o dirigente, é “evitar a rotatividade de jogadores vindos de outros lugares” e valorizar o garimpo de talentos na região. A obrigatoriedade do uso de jogadores das categorias de base está em estudo e ainda será proposta aos clubes filiados à federação.