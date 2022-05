Focado em manter invencibilidade, Vasco recebe CSA e tenta seguir na cola do G-4

Ainda sem saber o que é uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, mas com apenas uma vitória nas primeiras cinco rodadas, o Vasco volta a campo neste sábado focado em voltar a vencer para manter a invencibilidade e não perder o G4 de vista. No estádio de São Januário, o time carioca recebe o CSA, às 19h, com expectativa de bom público, já que cerca de 13 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

Com sete pontos até agora, o Vasco está no meio da tabela de classificação e precisa emplacar uma sequência de resultados para diminuir a pressão sobre Zé Ricardo, que vem na corda bamba. Curiosamente, o Vasco segue invicto. O mesmo vale para Mozart, treinador do CSA. O Azulão tem seis pontos e está perto da zona de rebaixamento.

Para o duelo, o técnico Zé Ricardo terá a presença confirmada do meia Nenê. Ele foi substituído ainda no segundo tempo do jogo contra o Tombense por conta da um desconforto muscular na coxa direita, mas passou por exames de imagens que não detectaram lesões, por isso treinou normalmente durante esta semana e não será problema para encarar o CSA.

Já o atacante Erick e o volante Juninho seguem entregues ao departamento médico e não irão a campo mais uma vez, assim como aconteceu nas últimas rodadas. Por fim, o lateral Léo Matos se recuperou de uma gastroenterite, mas não deve começar jogando. De qualquer forma, Nenê falou da importância de um bom resultado já que o jogo seguinte será contra o líder Bahia.

"Essa sequência é vital para nossa equipe. Queremos ganhar os dois jogos em casa para entrar no G4 o mais rápido possível. Por mais que a gente não esteja em nosso melhor momento, encerramos a rodada passada apenas um ponto do G4 e a três do líder", disse.

Do outro lado, o CSA teve apenas dois dias de preparação antes de seguir viagem para o Rio de Janeiro, já que empatou com o Criciúma por 1 a 1 em jogo atrasado da primeira rodada na última quarta-feira. Sem muito tempo para planejamento e sem desfalques, o técnico Mozart Santos não deve mexer na base que vem atuando. Apesar dos empates seguidos do Vasco, o comandante fez uma análise cautelosa sobre o que o time alagoano terá pela frente.

"Eu não considero o Vasco em um mau momento. Eles têm empatado a maioria dos jogos, mas é sempre difícil enfrentar o Vasco em São Januário, principalmente, eles tendo um período maior de preparação e descanso do que nós. Mas vamos ter que passar por cima disso. Como você prepara um jogo? Descansando os jogadores. Quem jogou hoje, eu nem vou treinar amanhã, vou deixar os caras dormindo um pouco mais... É torcer que eles descansem bem, se alimentem bem, e no sábado estejam aptos para jogar".