Focado em semifinal, River lamenta morte de mãe de técnico

Na semana em que terá pela frente o Boca Juniors no confronto de volta da semifinal da Copa Sul-Americana no Monumental de Nuñez, o River Plate lamentou nesta terça a morte da mãe do seu técnico, Marcelo Gallardo. Ana Gallardo, de 55 anos de idade, faleceu na última madrugada, vítima de câncer.

Após a confirmação da morte, o clube cancelou a entrevista coletiva que o comandante daria após o treinamento desta terça, quando falaria basicamente sobre o confronto diante do arquirrival Boca. No duelo de ida da semifinal, disputado na semana passada, em La Bombonera, os dois times não saíram do 0 a 0.

A morte da mãe de Gallardo também motivou a suspensão de todas as atividades que estavam previstas para acontecer nesta terça na sede do River, que emitiu um nota oficial desejando força e prestando solidariedade ao treinador neste momento de luto.

Com o empate fora de casa no duelo de ida, o River precisa de uma vitória simples nesta quinta-feira para avançar à decisão da Sul-Americana. Quem levar a melhor no clássico terá pela frente na final o vencedor do confronto entre São Paulo e Atlético Nacional, que se enfrentam nesta quarta, no Morumbi. No duelo de ida, em Medellín, o time colombiano venceu por 1 a 0.