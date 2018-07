Focado em título, Paulinho nega que deixará Corinthians

Um dos principais destaques no Corinthians neste Campeonato Brasileiro, o volante Paulinho negou nesta quarta-feira que esteja vivendo seus últimos momentos como jogador do clube, embora tenha sido ventilada nos últimos dias a possibilidade de ele fechar a sua transferência para o Milan, da Itália, na próxima janela de transferências do futebol europeu, em janeiro.

O jornal italiano Corriere dello Sport publicou nesta semana uma reportagem na qual informou que Ariedo Braida, diretor-esportivo do Milan, teria feito uma proposta de 3 milhões de euros pelo empréstimo de seis meses do volante. Segundo o diário local, ele atuaria pelo clube italiano a partir de janeiro, com a possibilidade de ser contratado de forma definitiva ao final da temporada europeia, em maio, por 7 milhões de euros.

Paulinho, porém, garante não ter recebido nenhuma proposta e afirmou estar preocupado apenas em ajudar o Corinthians a conquistar o título brasileiro, fato que poderá acontecer já no próximo domingo, caso a equipe paulista vença o Figueirense, em Florianópolis, e o Vasco no máximo empate com o Fluminense, no Rio. "Existe muita especulação, de que estou de mala pronta, de que estou indo embora. Não houve nada, não tem nada. Estou focado no Corinthians. Quero ser campeão brasileiro. Você é visto de outra forma sendo campeão, ainda mais no Corinthians. Em nenhum momento estou pensando em ir para a Europa. Quero jogar no Corinthians", ressaltou.

Paulinho ainda garantiu que irá se esforçar para seguir no clube do Parque São Jorge em 2012 e enfatizou que existe a "hora certa" de realizar o sonho de um dia atuar no futebol europeu. "Os times grandes (do Brasil) oferecem todas as condições. Cada jogador tem uma opinião, pensa de uma forma, e farei esforço para permanecer no Corinthians, até porque não tem nada (de proposta)", completou.

O volante ainda destacou o fato de que sua vida mudou muito rápido, desde a sua transferência do Bragantino para o Corinthians, que acabou alavancando a sua ida para a seleção brasileira sob o comando de Mano Menezes. E Paulinho não quer que toda essa badalação que existe em torno dele hoje o atrapalhe nestas duas rodadas finais do Brasileirão. "É difícil administrar tantas coisas. Além das pessoas, tenho minha esposa, que sempre está do meu lado, dando uma opinião. Procuro focar sempre no meu trabalho. Aconteceu tudo muito rápido na minha vida, com Bragantino, Corinthians e seleção", lembrou.