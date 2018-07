Focado na Copa, Di María nega acerto com Juventus Concentrado na campanha da seleção argentina na Copa do Mundo no Brasil, o meia Angel Di María negou nesta domingo que tenha acertado com a Juventus, da Itália, que estaria interessada na sua contratação. O jogador do espanhol Real Madrid gostaria de ter decidido seu futuro antes do fim da temporada europeia, mas agora garantiu que o foco é somente o Mundial.