Focado na final da Copa do Brasil, Grêmio usa reservas em adeus contra o Bragantino

Garantido na fase preliminar da Copa Libertadores e com chances de ir direto à fase de grupos pela final da Copa do Brasil, o Grêmio cumpre tabela diante do Red Bull Bragantino, às 21h30, em Bragança Paulista, nesta quinta-feira. Na despedida ao Brasileirão, Renato Gaúcho vai poupar os titulares de olho na decisão de domingo diante do Palmeiras. Jogadores do time sub-23 foram selecionados para compor o elenco no jogo do interior paulista. Alguns reservas e até o treinador também permaneceram em Porto Alegre.

Com a missão concluída no Brasileirão, o duelo diante do Bragantino servirá para os reservas ganharem um pouco mais de ritmo de jogo caso sejam requisitados ao longo da final com o Palmeiras, nos próximos dois domingos, em Porto Alegre e no Allianz Parque, respectivamente.

Leia Também CBF muda horário do 2º jogo da final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio

Mas são os jovens jogadores que estão com mais vontade de mostrar serviço para serem promovidos ao time profissional em definitivo, uma vez que a temporada 2021 já está para começar.

Com Vanderlei e Paulo Victor poupados, os jovens goleiros Júlio César e Brenno disputam a tão sonhada vaga de titular. Já os zagueiros Heitor e Emanuel, os volantes Lucas Araújo, Fernando Henrique e Jhonata Varela, os meias Isaque e Pedro Lucas e o atacante Guilherme Azevedo ficarão na expectativa de entrarem no decorrer do jogo.

Pedro Lucas é o camisa 10 da equipe de base e apontado por muitos como o futuro armador da equipe principal. Talentoso e ousado, a joia gremista vem sendo tratado com atenção para não ser lançado precocemente e acabar "queimado".

Mesmo assim, tem tudo para ser uma das substituições de Alexandre Mendes, auxiliar técnico de Renato Gaúcho e que deve comandar o Grêmio no Nabi Abi Chedid. Do time escalado, Vanderson é boa alternativa para a vaga de Victor Ferraz e Cortez sonha em ganhar a posição de Diogo Barbosa.