Focado na final da Libertadores, Grêmio poupa titulares em treino

O Grêmio seguiu nesta sexta-feira sua preparação para o duelo contra o lanterna Atlético Goianiense no domingo, às 17 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Mais uma vez, contudo, o foco da equipe está totalmente voltado à Copa Libertadores, competição em que disputará a grande decisão na próxima quarta, às 21h45 (de Brasília), contra o Lanús, na Argentina. Depois de vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o time gaúcho precisa de um empate para ser campeão.

Assim, alguns dos principais titulares fizeram um treino separado nesta sexta e, posteriormente, realizaram apenas uma corrida leve em torno do gramado. Foi o caso de Pedro Geromel, Ramiro, Lucas Barrios, Luan e Kannemann.

Recuperando-se de contusão, o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira e o volante Maicon também fizeram uma atividade específica, supervisionados pelo departamento de fisioterapia.

Já os demais atletas iniciaram com um trabalho físico, comandado pelo preparador Rogério Dias, e depois foram divididos em três equipes. Enquanto uma delas aguardava, as outras duas se enfrentavam em campo reduzido, trabalhando a organização, os passes, a marcação, a defesa e o ataque.

O técnico Renato Gaúcho, contudo, não deu pistas do time que pretende escalar no domingo. O Grêmio está na vice-liderança do Brasileirão com 61 pontos, um na frente do terceiro Palmeiras.