Focado na Libertadores, Grêmio pega Fortaleza com reservas e tenta voltar ao G-6

Com o foco no jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores contra o Flamengo, marcado para a próxima quarta-feira, caberá aos reservas do Grêmio a missão de devolver o time ao G-6 do Campeonato Brasileiro. Para isso, o time gaúcho precisa vencer o Fortaleza neste sábado, às 17 horas, no Castelão, no duelo que abre a 27ª rodada.

O Grêmio vinha em uma arrancada relevante no campeonato, mas foi parado pelo Bahia na última rodada ao perder em casa por 1 a 0. A derrota fez o time gaúcho parar no 41 pontos, descer um degrau e cair para o sétimo lugar, ficando mais distante do G-4, principal objetivo do clube no campeonato.

Se fizer sua parte contra o Fortaleza, e Corinthians, São Paulo e Internacional não vencerem na rodada, o Grêmio subirá para o G-4 e irá ainda mais confiante para o confronto da Libertadores no Maracanã, para o qual serão preservados os jogadores mais importantes do elenco, como Luan e Jean Pyerre. Os dois, aliás, tratam de lesões e não estão garantidos na partida do torneio intercontinental.

"Sabemos da dificuldade do jogo. O Fortaleza é bem treinado pelo Rogério Ceni. Temos que fazer um jogo inteligente para conquistar os três pontos. Vi alguma coisa do jogo contra o Flamengo, tem jogadores rápidos na frente, mas temos que manter nosso estilo. A vitória vai nos dar muita confiança", analisou Rômulo.

O volante deve ser titular neste sábado e não poderá atuar no meio da semana porque está emprestado pelo Flamengo. A tendência é de que forme a dupla de volantes com Darlan. Thaciano também é uma opção e no comando de ataque estará André.

Pepê vai capitanear o time de suplentes diante do Fortaleza. O jovem atacante, de 22 anos, já atuou em 20 jogos neste Brasileirão e balançou as redes cinco vezes. Na Libertadores, foi fundamental ao marcar no primeiro duelo com o Flamengo, que terminou empatado em 1 a 1, e evitar a derrota em casa.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO - Júlio César; Galhardo, David Braz, Paulo Miranda e Juninho Capixaba; Darlan, Rômulo, Luciano, Patrick e Pepê; André. Técnico: Renato Gaúcho.