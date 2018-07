Focado na Libertadores, Inter joga semi com time misto

Preocupado com a Libertadores, o Internacional terá um time misto contra o Brasil de Pelotas neste domingo, às 16 horas, no Beira-Rio, pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. O técnico Diego Aguirre, no entanto, esconde quais serão os jogadores que entrarão em campo.

O time colorado enfrenta o The Strongest na quarta-feira, em casa, e precisa de um empate para avançar na competição continental. No Estadual, o Inter empatou por 1 a 1 no jogo de ida. Para ir à final, precisa de uma igualdade sem gols ou com qualquer vitória. A decisão será contra o Grêmio, que neste sábado derrotou o Juventude por 2 a 1.

Aguirre tem dúvidas em todos os setores do campo. O zagueiro Réver deixou o treinamento de sexta-feira com dores musculares. O meia D''Alessandro saiu do trabalho deste sábado mais cedo e deve ficar fora. Anderson e Vitinho disputam a vaga. López e Rafael Moura também brigam por um lugar no ataque.

A provável escalação do Inter neste domingo será: Alisson (Muriel); William, Paulão, Réver e Alan Ruschel; Nico Freitas, Nilton, Alex, Valdívia e Anderson (Vitinho); Rafael Moura (Lisandro López).