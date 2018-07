Focado na Libertadores, Inter jogará com reservas contra o Joinville

O técnico Diego Aguirre mudou completamente a formação titular em relação à derrota para o Flamengo na última rodada. A preocupação é ter os principais jogadores disponíveis para o duelo contra o Tigres, do México, quarta-feira, no Beira-Rio, no jogo de ida das semifinais do torneio continental.

A principal novidade é o retorno do zagueiro Réver, após longo período afastado por contusão. Ele formará dupla com o jovem Eduardo, de 19 anos. Na lateral direita, o treinador deve improvisar o volante Wellington. No ataque, Taiberson volta a ganhar uma chance e atuará junto com Rafael Moura.

Os titulares fizeram um trabalho mais leve ao longo da semana. D''Alessandro e Lisandro López correram em volta do gramado na sexta-feira ao lado de Juan, Aránguiz e Alan Ruschel. Nilmar e Alex também fizeram trabalhos leves no campo, enquanto Rodrigo Dourado, William, Ernando, Alan, Geferson e Valdívia ficaram realizando um trabalho muscular na academia.