Focado no Botafogo, Gatito destaca boa pré-temporada: 'Quero conquistar títulos'

Assim como o Fluminense, o Botafogo não saiu do Rio de Janeiro para realizar a sua pré-temporada. Com treinos diários desde o último dia 3 no campo anexo do Engenhão, o técnico Zé Ricardo tenta colocar o time nos eixos para as competições que terá pela frente em 2019: Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O goleiro paraguaio Gatito Fernández garante que a equipe está se preparando muito bem e crê em sucesso.

"A pré-temporada está sendo muito boa, fazendo trabalhos muitos bons e já misturando com a parte tática. Treinos muito intensos e eu particularmente estou gostando bastante. Quero conquistar títulos aqui. É a minha maneira de entrar na história do clube. Dá (para ganhar o Estadual), o Botafogo tem que sempre estar buscando títulos, até pela camisa do clube. Todo mundo vai estar de olho na gente esse ano", disse o goleiro em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Para 2019, o Botafogo correu o risco de ficar sem um goleiro de peso, pois Jefferson se aposentou e Gatito recebeu sondagens de outros clubes. Mas o paraguaio rechaçou qualquer proposta e o clube ainda contratou Diego Cavalieri, ex-Palmeiras e Fluminense.

"Tive sondagens de vários clubes, mas sempre falei que minha cabeça sempre foi no Botafogo. Se fosse algo interessante para mim e para o Botafogo, seria interessante. Mas minha cabeça está aqui. Sou feliz aqui no Botafogo. Minha mente sempre foi continuar, sei que houve sondagens. Se não for algo bom para o Botafogo, acho difícil eu sair daqui", afirmou.

Sobre o seu novo companheiro de posição, Gatito foi só elogios para Diego Cavalieri. "É bom pra gente. Grande goleiro, com muita experiência, jogou fora do país. Ganhou muitos títulos no Brasil. Ele chega para somar, estou vendo que é um grande companheiro. Junto com o Diego (terceiro goleiro), essa competição também é muito boa pra gente", ressaltou.

O Botafogo estreia no Campeonato Carioca neste domingo, às 19 horas, contra a Cabofriense, no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ).