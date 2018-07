Focado no Paulistão, Palmeiras tenta reencontrar a paz

"Agora temos de esquecer a Libertadores e focar no Paulistão, onde não estamos tão bem também e precisamos nos recuperar a tempo", disse o zagueiro Henrique. O Palmeiras está em sétimo lugar no torneio Estadual, com 17 pontos. Se acabasse hoje a fase classificatória, o Palmeiras faria a partida de mata-mata contra a Ponte Preta, segunda colocada.

Na Libertadores, o time volta a campo apenas dia 2 de abril, quando enfrentará o Tigre, no Pacaembu. No momento, o Palmeiras ocupa a terceira colocação no Grupo 3, com três pontos em três jogos. Pelo regulamento da competição, os dois primeiros de cada chave passam adiante. Para o Palmeiras essa classificação representaria dinheiro em caixa e prestígio, tudo o que o clube precisa nesse momento.