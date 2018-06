Foco no G-4: São Paulo tenta cumprir meta de vestiário diante do Vitória

Derrotar o Vitória nesta terça em casa tem um elemento motivador a mais para os jogadores do São Paulo. Se faturar os três pontos, fecha a primeira parte do Brasileirão, antes da parada para a Copa, entre os quatro primeiros colocados na tabela do Nacional - meta traçada nos vestiários antes do torneio começar.

+ Com Brenner de volta, São Paulo divulga relacionados para enfrentar o Vitória

O bom cenário contrasta com o mau retrospecto do São Paulo em temporadas anteriores. Em 2017, o time fechou o primeiro turno do Brasileirão com 19 pontos, um a menos do que o que conquistou em apenas 11 jogos neste ano.

Hoje em terceiro, na mira do clube tricolor já está a liderança, hoje ocupada pelo Flamengo, que tem seis pontos de vantagem e ainda joga na quarta contra o Palmeiras. Após a Copa, é o justamente o Flamengo o primeiro adversário do São Paulo no Brasileirão.

O time aposta na força do Morumbi, onde ainda está invicto neste Nacional. “Nossa equipe chega embalada após a vitória na Arena da Baixada, diante de um anfitrião difícil, e agora temos o objetivo de fechar esta primeira etapa da competição com a meta cumprida”, avalia o lateral-esquerdo Reinaldo.

Para o volante Jucilei, um triunfo nesta terça projeta o São Paulo para a disputa do título a partir de julho, quando a pausa do Mundial termina. “É um jogo importante, porque queremos os primeiros lugares antes da Copa. E a nossa torcida já demonstrou inúmeras vezes que é fundamental para nos apoiar no Morumbi. Precisamos de um resultado positivo para brigar de vez pelo título no segundo semestre.”

Uma possível novidade em campo para o duelo contra os baianos é o atacante Brenner, joia formada na base tricolor e que treinou com a seleção brasileira de Tite no Rio de Janeiro e na Inglaterra antes do Mundial da Rússia.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Vitória

São Paulo: Sidão; Militão, Anderson Martins, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nene; Lucas Fernandes, Everton e Diego Souza. Técnico: Diego Aguirre.

Vitória: Elias; Cedric, Bruno, Walison Maia e Jeferson; Ramon, Lucas Marques, Neílton, Rhayner e Wallyson; André Lima. Técnico: Vagner Mancini.

Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Horário: 21h30

Local: Morumbi

TV: Pay-per-view e Sportv