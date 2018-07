Fogos, buzinaço e até telefones são usados para atrapalhar sono do Olimpia

SÃO PAULO - O clima de final de Libertadores tomou as ruas de Belo Horizonte e invadiu os quartos do hotel onde está hospedada a delegação do Olimpia, que chegou na noite de segunda-feira à cidade. A equipe desembarcou na capital mineira com quase duas horas de atraso em função do mau tempo, e precisou aguentar o barulho dos torcedores atleticanos noite adentro.

Durante a madrugada, fogos, buzinaços e gritos de apoio ao Atlético-MG puderam ser ouvidos nas rodondezas do hotel. Nem mesmo o esquema de segurança montado pela polícia foi suficiente para inibir o barulho provocado por alguns torcedores mineiros.

Para completar, os números dos telefones dos quartos reservados para a delegação paraguaia foram divulgados nas redes sociais, e há relatos de que alguns atleticanos ligaram para esses números durante a madrugada a fim de perturbar o sono dos jogadores.

Atlético-MG e Olimpia se enfrentam nesta quarta-feira no Mineirão pela final da Copa Libertadores da América. No primeiro jogo, disputado no Defensores del Chaco, o time paraguaio venceu por 2 a 0. Para ficar com o título, a equipe mineira precisa vencer por três gols de diferença.