'Foi a melhor derrota da minha vida', diz jogador dos EUA

Apesar da derrota por 1 a 0 para a Alemanha, a seleção dos Estados Unidos garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, já que tinha melhor saldo de gols que Portugal, outra equipe que somou quatro pontos no grupo G do Mundial. O fato de ter se classificado com um resultado negativo não parece incomodar os norte-americanos.

"Foi a melhor derrota da minha vida. Claro que não viemos aqui para jogar recuado, tanto que mesmo com 1 a 0, a gente estava buscando o empate, mas felizmente tivemos o que precisávamos para se classificar", comemorou o zagueiro Omar González.

O defensor ainda fez uma comparação com o jogo contra Portugal quando os EUA vencia até o último minuto e acabou levando o gol. "O empate do último jogo teve um sentimento de derrota e agora a derrota teve gosto de vitória. As circunstâncias criaram esse sentimento", explicou o zagueiro.

Classificado, os EUA enfrenta nas oitavas a Bélgica, em jogo que será realizado na próxima terça-feira, às 17h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.