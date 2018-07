'Foi a melhor partida desde que cheguei no City', diz Guardiola após 7 a 2

Pep Guardiola se demonstrou entusiasmado depois do massacre do Manchester City sobre o Stoke City, por 7 a 2, pelo Campeonato Inglês. Depois de um primeiro ano vacilante no comando da equipe, o treinador assegurou que viu neste sábado a grande atuação do time desde a sua chegada.

"Nós sempre podemos melhorar, mas não posso negar que hoje (sábado) foi a melhor partida desde que cheguei aqui", apontou o treinador. "Este é o caminho e nossa confiança está alta. Todos acreditam que vamos vencer. Criamos inúmeras chances."

Satisfeito com a goleada, Guardiola ponderou que o mais importante foi vencer e garantir a liderança isolada do Inglês com 22 pontos, dois à frente do rival Manchester United. "Estou aqui para vencer, não por diversão. Quero vencer. Mesmo quando não ganhamos nada, como na última temporada, procuro desenvolver minhas ideias. Mas estou aqui para vencer. E o jeito que queremos jogar é como hoje".

O massacre deste sábado, aliás, teve três gols brasileiros - dois de Gabriel Jesus e um de Fernandinho. Mas foi o meia belga Kevin De Bruyne o principal jogador destacado por Guardiola, mesmo que não tenha feito nenhum gol. "Kevin é um cara muito dinâmico e que pode controlar o jogo. É um grande talento e teve uma grande atuação."

De Bruyne, aliás, foi elogiado até mesmo por Gabriel Jesus. "Estou muito feliz e satisfeito por jogar com atletas de alto nível como ele. Todos nos sentimos com sorte por tê-lo em nosso time", elogiou o atacante brasileiro.