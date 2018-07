'Foi a vitória da retomada da confiança', diz técnico do Grêmio

"Foi a vitória da retomada da confiança. Para não desconfiarmos que, em função do resultado, está tudo errado. Há 10 dias, com as contratações (de Henrique Almeida e Miller Bolaños), éramos candidatos [ao título da] Libertadores. Após dois jogos, está tudo errado. Não pode", afirmou o treinador.

Roger Machado, no entanto, reconhece que o desempenho gremista está abaixo do esperado. "Não podemos ser hipócritas e dizer que a atuação está com a mesma regularidade do ano passado. É natural, já tínhamos um entrosamento [em 2015], com algumas novas posições, e se a gente pensar são características diferentes. Isso nós treinamentos para conseguir evoluir. Tudo parte da questão de vencer, mesmo que por vezes sem jogar tão bem, o nível ainda não é o mesmo. Iremos evoluir na temporada", prometeu.