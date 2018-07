'Foi como se tivessem colocado um punhal dentro do meu peito', diz mãe de Gimenez

O acidente com o avião que transportava o time do Chapecoense à Colômbia tirou a vida de dois atletas da região de Ribeirão Preto (SP). Uma das vítimas é Guilherme Gimenez de Souza, de 21 anos, que até o ano passado ainda jogava no Botafogo-SP. "Foi como se tivessem colocado um punhal dentro do meu peito", disse Rosana Gimenez, mãe do atleta, que vai deixar a cidade paulista com outros familiares a caminho de Chapecó. "Estou indo para poder me despedir dele. Não era isso que eu queria", lamentou.

Ela contou ter falado com o filho pela última vez na noite de segunda-feira, quando ele teria dito ter certeza de que seria campeão. Gimenez, como era conhecido nos campos, nasceu em Ribeirão Preto, cidade onde também começou no futebol ainda aos sete anos na escolinha esportiva.

Outro jogador da região de Ribeirão vítima do acidente aéreo é Ailton Cesar Junior Alves da Silva, o Canela, como era chamado. Ele era de Matão (SP), onde, pela manhã, a família ainda acreditava que pudesse estar vivo, mas por volta das 9 horas um telefonema da Colômbia confirmou a morte. Os familiares resolveram seguir para o Sul à espera do corpo. Canela jogou pelo Monte Azul e Olímpia, do interior paulista, além de também vestir a camisa do Botafogo de Ribeirão.

O clube decretou, nesta terça-feira, luto de três dias pelas mortes dos dois atletas que passaram pela equipe e também pela morte do comentarista do Fox Sports, Mário Sérgio, que também é ex-jogador do time botafoguense.

Ele atuou na década de 80, ao lado de grandes nomes do futebol como Raí. Já Gimenez esteve no Botafogo nos anos de 2014 e 2015, enquanto que Canela defendeu a camisa da equipe na temporada de 2015 e fez parte do elenco que foi campeão do Brasileiro da Série D. "A diretoria do Botafogo presta sua homenagem aos familiares e amigos de todos os envolvidos nessa tragédia", diz trecho de nota emitida pelo clube.