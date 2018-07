'Foi goleada', brinca Milton Mendes ao festejar vitória magra do Vasco no Rio

O técnico Milton Mendes enalteceu a atuação dos jogadores do Vasco na vitória da equipe carioca sobre o Atlético Goianiense, por 1 a 0, na manhã deste domingo, em São Januário, pela décima rodada do Brasileirão. O triunfo obtido com vantagem mínima no placar não tirou o entusiasmo do treinador, que festejou os três pontos conquistados.

"Foi 'goleada'. A equipe está de parabéns, todos os jogadores lutaram muito. Lógico que, quando se precisa do resultado, eles vão buscar forças lá no fundo. Parabéns aos meus jogadores, ao nosso torcedor, a todas as pessoas que vieram fazer essa linda festa. Meio a zero, 2 a 0, 3 a 0 é vitória, três pontos. Vamos embora! Vida que segue. Parabéns a todos", comemorou o treinador vascaíno.

Milton Mendes enfatizou a obediência tática da equipe, que entendeu as determinações da comissão técnica após estudar a forma de jogar do adversário. E esse detalhe foi destacado como fundamental pelo comandante para a vitória do time cruzmaltino sobre os goianienses.

"Nós treinamos muito. Pedia bolas longas, viradas (de jogo) de um lado para o outro, onde o Nenê estaria livre de um lado e o Yago (Pikachu) do outro. Era essa a nossa proposta para o jogo de hoje (domingo). Sabíamos como eles iriam jogar. Estamos mostrando para eles o que pretendemos e os jogadores têm entendido", frisou o técnico.

O treinador vascaíno também fez muitos elogios à atuação e o empenho do atacante Thalles, de 22 anos. O jogador, que entrou no lugar de Luis Fabiano durante a partida, passou por um processo de emagrecimento e, segundo Milton Mendes, assim pôde substituir o titular, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

"(Emagrecimento) Foi o suficiente para que ele voltasse a ser opção. O Thalles tem uma qualidade extraordinária. Então, optamos por fazer um trabalho especial. Ele fez a sua parte também, porque viu que não tinha hipótese. Ele é um garoto espetacular. Provavelmente, se continuar assim, tem grandes chances de jogar muito mais. (Com Luis Fabiano suspenso) Pode ser uma boa possibilidade", adiantou Milton Mendes.

O comandante vascaíno também fez questão de ressaltar a importância do torcedor na vitória e afirmou que esse apoio será essencial para que o clube volte a vencer fora de São Januário - o retrospecto como visitante tem incomodado a comissão técnica e o grupo de jogadores.

"Nossa torcida é extraordinária. Eu só tenho que fazer vênia, bater palmas. Nosso torcedor extraordinário tem dado um show à parte. Não temos correspondido fora de casa mas, encorpando em casa, temos condições de fazer mais fora de casa também. O nosso torcedor tem mostrado o quanto ele é importante para nós, esse calor humano muito próximo. Estão de parabéns", finalizou Milton Mendes.

Com a vitória, o Vasco chegou aos 15 pontos e entrou provisoriamente no grupo dos primeiros colocados na tabela do Brasileirão, cuja décima rodada contará com mais sete jogos neste domingo e um último na segunda-feira. O próximo compromisso da equipe carioca na competição será no próximo domingo, contra o Coritiba, às 19 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.