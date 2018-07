'Foi mal batido, a responsabilidade é toda minha', admite Ceni

SÃO PAULO - Diante de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, a sexta nos últimos sete jogos, os são-paulinos voltaram a apontar a falta de sorte como razão d o insucesso. "É muito azar, está demais já", lamentou Luis Fabiano, que teve atuação discreta e pouco falou na saída do time. Por sinal foram poucos os jogadores que se animaram a dar alguma declaração.

O inconformismo dos atletas se dá principalmente pelo pênalti perdido por Rogério Ceni e o lance que originou o gol de Diogo, que aproveitou uma rebatida para bater forte e definir o marcador. O goleiro assumiu a falta de precisão na cobrança e sua parcela de culpa na derrota. "O pênalti foi decisivo para o resultado. Foi muito mal batido, a responsabilidade é toda minha."

Apesar do abatimento pela derrota, os jogadores enxergaram evolução e lamentaram ter perdido após terem feito um bom segundo tempo. "Mais uma vez jogamos bem e saímos derrotados. É incrível, a bola sobra para os caras, eles chutam e entram. Não temos muito o que falar, precisamos continuar trabalhando para tentar sair dessa situação", disse Jadson.

Paulo Autuori lamentou o resultado, mas demonstrou otimismo mesmo com o time na vice-lanterna da competição. "Já vi clubes em situações muito piores, com um turno para reagir, e que escaparam. Se aconteceu com os outros, por que não tem pode acontecer conosco? Mas é claro que não temos tempo, precisamos reagir agora e os jogadores sabem disso", explicou.

Para ele, o Tricolor jogou para ganhar e poderia ter saído com os três pontos. "Fizemos um belo gol e tomamos conta do segundo tempo. Mais do que o lance do pênalti, tivemos oportunidades. O momento é difícil, mas nem o empate seria bom. No futebol não tem justiça, a verdade é o placar final."

O São Paulo não terá Douglas para o confronto com o Atlético-PR. O lateral levou o terceiro amarelo.