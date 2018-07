'Foi minha vontade', diz Thiago Neves em volta ao Fluminense

RIO - Principal contratação do Fluminense para esta temporada, o meia Thiago Neves foi oficialmente apresentado nesta sexta-feira e não escondeu a alegria em "voltar para casa". O jogador garantiu que sempre quis retornar ao clube, onde atuou entre 2007 e 2008 e depois em 2009, e que deixou isso claro logo após o término de seu contrato com o Flamengo, no fim do ano passado.

"O Fluminense me ligou perguntando minha vontade e eu na hora disse que queria voltar. Todo mundo na minha família é tricolor, minha filha aprendeu a falar ''Fluminense'', minha esposa acompanhou toda a negociação e o desejo dela era ver eu vestindo essa camisa. Então é um momento de muita alegria", declarou. "Chegou uma hora que prevaleceu minha vontade e meu desejo. Foi minha vontade e foi o que contou. Eu preferi voltar para casa, onde sou bem recebido, bem-vindo. Essa camisa me faz bem", completou.

O vínculo de empréstimo do meia com o Flamengo terminou no último dia 31 de dezembro e, desde então, o clube tratava a renovação como uma das prioridades para esta temporada. Com o entrave nas conversas com o Al Hilal, detentor dos direitos do jogador, o Fluminense entrou na negociação e conseguiu o acerto.

Thiago Neves, no entanto, desmentiu a diretoria do Fluminense, que passou semanas afirmando não estar negociando com ele. De acordo com o jogador, a equipe das Laranjeiras "se mostrou interessada desde o começo". "Tinha dado minha palavra ao Flamengo que ficaria até o fim do contrato, mas a minha vontade foi o que valeu. O Fluminense se mostrou interessado desde o começo", disse.

Depois de uma boa passagem pelo maior rival, o meia espera reconquistar o coração dos torcedores tricolores em campo. "Eu vou procurar fazer o que sempre fiz, jogar bola, ser esforçado dentro de campo. O torcedor aos poucos vai entendendo que eu sou profissional, daqui a pouco acostuma e esquece essa fase de Flamengo. O que eu peço é que tenham um pouco de paciência porque vou demorar um tempo para entrar em forma, me acostumar com os companheiros", declarou.

Já pensando nesta temporada, Thiago não escondeu que seu principal objetivo é ajudar o Fluminense a conquistar a Libertadores. Em 2008, ele esteve perto do título com a equipe, mas acabou caindo na decisão diante da LDU. Em 2012, o jogador confia que o final pode ser diferente.

"Se a gente jogar o que pode, com a qualidade que tem, com os jogadores que temos, seremos campeões. Mas a gente sabe que não é assim. Não dá para falar quem vai ser campeão. Sabemos que com a nossa qualidade podemos chegar às finais. Somos o melhor time do Brasil, com o Corinthians, Santos e Vasco", avaliou.