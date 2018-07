'Foi muito emocionante marcar', diz Ronaldinho após o gol pelo Flamengo

RIO - O meia-atacante Ronaldinho Gaúcho marcou, de pênalti, no último domingo, na vitória sobre o Boavista, por 3 a 2, em Macaé pelo Campeonato Carioca, o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Foi o segundo jogo do craque com a camisa do time e o gol foi festejado de forma efusiva pelo atleta, que socou o ar e ainda fez a sua tradicional sambadinha que costuma acompanhar as suas comemorações.

"Foi muito emocionante marcar meu primeiro gol pelo Flamengo. Estou muito feliz em representar a maior torcida do mundo. A minha conexão com a torcida está aumentando cada vez mais. O time está embalando e a torcida também. Era tudo o que eu queria. Agradeço aos jogadores, que me ajudaram muito. Foi assim com o Thiago Neves [outro reforço de peso] também e isso é muito legal", afirmou Ronaldinho Gaúcho, que ajudou a classificar o time para as semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

O Flamengo acumula seis vitórias em seis jogos até aqui na competição e destacou o desejo que a equipe flamenguista tem de conquistar o título do turno e consequentemente assegurar uma vaga na final do torneio estadual.

"Agora é continuar trabalhando forte para permanecer invicto e buscando o título deste primeiro turno. Nosso grupo está muito forte, todos os jogadores estão querendo muito as vitórias e ainda tem essa molecada, subindo das divisões de base, vindo com tudo", reforçou o meio-campista, que ainda explicou o forte abraço que deu em Willians após o terceiro gol do Flamengo neste domingo, que foi marcado por Negueba em uma jogada iniciada pelo próprio Ronaldinho.

"O Willians fez uma grande jogada e não é muito a dele fazer aquilo por ali. O lance acabou nos dando a vitória e nos ajudando muito", enfatizou o craque.

Veja também:

JOGO - Leia como foi Boavista 2x3 Flamengo