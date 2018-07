'Foi muito estranho', diz Lampard sobre gol no Chelsea

Acostumado a marcar gols pelo Chelsea e fazer a alegria da torcida do clube, o meia Frank Lampard viveu um dia inédito em sua longa carreira no último domingo. Um dos maiores ídolos da história do time londrino e atual jogador do Manchester City, ele marcou justamente contra sua ex-equipe no empate por 1 a 1, pelo Campeonato Inglês. O próprio jogador admitiu a "estranheza" da situação.

"Foi muito estranho, posso te dizer. Passei muitos anos estando do outro lado, mas é isso. Fui para o jogo e acabei marcando um gol contra o Chelsea. Nunca acreditei que isso fosse acontecer. Foi emocionante, mas um sentimento muito estranho. A recepção que tive dos fãs do Chelsea foi incrível, antes do gol, claro", declarou.

Lampard entrou em campo no segundo tempo, aplaudido por ambas as torcidas no Etihad Stadium, mas após o gol os torcedores do Chelsea já não mostraram o mesmo apoio ao seu grande ídolo. Apesar disso, o jogador de 36 anos garantiu que "não houve sentimento ruim" em nenhum momento do confronto.

A opinião de Lampard não foi compartilhada pelo técnico do Chelsea, José Mourinho. Em meio às exaltações pela história do jogador pelo clube londrino, o português foi taxativo e garantiu que a relação de amor entre o meia e a equipe acabou quando ele aceitou atuar por um concorrente direto ao título inglês, no caso o Manchester City.

"Frank Lampard é um jogador do Manchester City, eu não acredito em história de paixão e coração. Talvez eu seja muito pragmático no futebol. Quando ele decidiu ir para um competidor direto do Chelsea, a história de amor acabou. Ele fez seu trabalho como um profissional", opinou Mourinho.