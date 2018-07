Foi nosso pior jogo na era Valentim, diz Moisés após derrota do Palmeiras

O meia Moisés fez uma análise dura da derrota para o Palmeiras para o Vitória nesta quarta-feira, no Barradão, por 3 a 1. “Fizemos nosso pior jogo na era Valentim, no meu modo de ver”, afirmou o jogado em entrevista coletiva após a segunda derrota da equipe, que havia perdido para o Corinthians, no domingo.

+ TABELA - Classificação do Brasileirão

Com a sequência de resultados ruins, Moisés reconhece que o time não briga mais pelo título – a distância pelo líder Corinthians subiu para 11 pontos (65 a 54). “Agora a gente não briga pelo título. Viemos de duas derrotas”, disse o palmeirense. Temos que abaixar a cabeça, escutar as críticas, que vão ser merecidas. Agora é trabalhar para conseguir nosso objetivo de classificar para a Libertadores”, afirmou.

O treinador Alberto Valentim também declarou que o time não disputa mais o título. “A gente não vai procurar mais o título porque ficou muito distante. A gente procura classificar o melhor possível para a Libertadores”, afirmou o treinador em entrevista coletiva no Barradão.

Na próxima partida, o Palmeiras vai enfrentar o Flamengo no Allianz Parque. Os dois estão separados por quatro pontos (54 a 50).