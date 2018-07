'Foi o melhor jogo do Santos no ano', diz Lucas Lima após 4 a 1 O Santos fez o seu melhor jogo do ano na goleada por 4 a 1 sobre o Mogi Mirim, nesta quarta-feira, no Pacaembu. Essa foi a opinião do meia Lucas Lima, autor do quarto gol. "Foi, sim (melhor jogo do ano). Com certeza. Não pelo placar, mas pela dinâmica, pela marcação também. Conseguimos, nós ali da frente, rodar muito. E acho que isso foi essencial para o resultado", afirmou o atacante após a partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.