'Foi só um susto', diz Marcelo sobre lesão nas costas

MADRI - Um problema a menos para Felipão. Pelo menos na teoria. O lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid e da seleção brasileira, utilizou as redes sociais para acalmar os seus fãs sobre a lesão que sofreu no jogo de sua equipe contra o Villarreal, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol.

"Obrigado pelas mensagens. Estou muito bem, foi só um susto! Abraço a todos e que grande vitória hoje!", disse ele, que se machucou após tropeçar em um jogador adversário e sofrer uma queda. Ele recebeu atendimento médico mas acabou sendo substituído.

Apesar disso, parece mesmo que foi só uma pancada, pois conforme as declarações do técnico Carlo Ancelotti, o lateral deve ser utilizado pelo Real Madrid na próxima terça-feira, quando a equipe enfrenta o Atlético de Madrid pelas semifinais da Copa do Rei. Neste domingo, ele treinou normalmente junto com demais jogadores do clube que não jogaram ou eu que ficaram pouco em campo na vitória de sábado no Santiago Bernabéu.

Com isso, crescem as chances de Marcelo aparecer na lista de convocados do técnico Luis Felipe Scolari para o amistoso contra a África do Sul, último amistoso antes da Copa do Mundo, que acontece dia 5 de março. Até o momento, entre os jogadores rotineiramente convocados, apenas o atacante Fred, do Fluminense, já está fora do jogo depois de se lesionar na última semana.