'Foi um dos melhores jogos do campeonato', diz Rogério Ceni

O São Paulo conseguiu mais uma empolgante vitória na última quarta-feira, ao bater o Botafogo por 4 a 2. A partida em Brasília teve de tudo. O time paulista saiu na frente, levou a virada em dois lances de escanteio, voltou a liderar com dois gols do volante Souza e, já no segundo tempo, contou com a expulsão de Airton e o gol de Alexandre Pato para garantir o resultado.

Diante de tantos acontecimentos e possibilidades de vitória para ambos os lados, o goleiro Rogério Ceni garantiu que o São Paulo triunfou em "um dos melhores jogos do Brasileiro" até agora. "Eu acho até que foi um dos melhores jogos do Brasileirão, pelas inúmeras chances criadas. A partida teve duas viradas...", disse.

Para o goleiro, o triunfo ajudará na briga pela ponta do Campeonato Brasileiro. Atualmente o São Paulo é o segundo colocado, com 39 pontos, quatro atrás do Cruzeiro, que ainda atua nesta quarta. E domingo as duas equipes e enfrentam no Morumbi. "Não é nem pela caça ao líder. É o ganho de confiança para enfrentar o grande time do campeonato", apontou.

Destaque da partida, o volante Souza também exaltou a vitória e celebrou os dois gols marcados. "Os jogadores da frente se movimentam bastante e me dão bastante espaço, consegui aproveitar e acabei marcando dois gols. Na verdade, foi a primeira vez que marquei mais de um gol na mesma partida. Fui feliz e acredito que essa noite dará ainda mais motivação para a nossa equipe."