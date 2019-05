'Foi um grande feito, mas é só o meio do caminho', diz técnico do Ajax

O técnico do Ajax, Erik ten Hag, ficou satisfeito com o resultado de 1 a 0 sobre o Tottenham, na partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões, mas ressaltou que ainda não é possível pensar na decisão do torneio.

"Foi um grande feito. Nós lutamos como leões. Mas é só o meio do caminho. Precisaremos ser ainda melhores na semana que vem para chegar à final", afirmou o treinador, que elogiou o desempenho da equipe. "Na primeira parte da partida, nós jogamos um futebol muito bom e merecemos o gol. Naquele momento nós tivemos mais chances e poderíamos ter feito mais gols ao longo do jogo. De qualquer forma, foi um bom resultado", comentou.

Depois de eliminar Real Madrid e Juventus, o Ajax joga por um empate na próxima quarta-feira, em Amsterdã, para ser finalista da Liga dos Campeões pela primeira vez desde o título de 1995.

Capitão da equipe, o zagueiro Matthijs de Ligt também valorizou o resultado obtido em Londres, mas lamentou o fato de David Neres ter perdido uma chance de ampliar. O brasileiro acertou uma bola na trave no segundo tempo.

"A diferença de um gol é importante. Foi uma pena que o chute de David Neres tenha acertado a trave porque o resultado teria sido ainda melhor, mas acredito que temos de estar satisfeitos", afirmou. "Jogamos muito com a bola, e eles realmente não mantiveram tanto a posse. Depois dos primeiros 20 minutos, usamos mais passes longos", finalizou.