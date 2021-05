'Foi um orgulho', diz técnico argentino Ariel Holan em despedida do Santos

Agora oficialmente fora do Santos, o técnico argentino Ariel Holan assinou a sua rescisão neste sábado e confirmou o fim de seu vínculo com o clube da Baixada Santista. Alguns detalhes financeiros sobre o contrato, que iria até 2023, estavam faltando para serem acertados, por isso o atraso no distrato após uma semana do anúncio de sua demissão.

Com o fim de sua breve passagem pelo Santos, Ariel Holan, que acumulou 12 jogos pela equipe (quatro vitórias, três empates e cinco derrotas), divulgou em suas redes sociais uma mensagem de agradecimentos ao time e à torcida santista.

"Foi um orgulho ter vivido a enorme história do Santos. Hoje temos que nos despedir, mas quero agradecer aos dirigentes pela escolha, a todos aqueles que trabalham no Santos e principalmente aos jogadores que mostraram um compromisso e uma predisposição ímpar", disse Ariel Holan em suas contas oficiais.

Foi um orgulho ter vivido a enorme história de @SantosFC Hoje temos que nos despedir, mas quero agradecer aos dirigentes por nos terem escolhido, a todos aqueles que trabalham no Santos e principalmente aos jogadores que mostraram um compromisso e uma predisposição ímpar. pic.twitter.com/sCrc5n8yy9 — Ariel Holan (@arielholan_DT) May 1, 2021

Ele também dedicou um texto especificamente aos torcedores: "Também envio um grande abraço a todos os torcedores que me fizeram sentir seu carinho nestes dias através de uma campanha emocionante. Nossos caminhos se separam, mas desejo de todo o coração o melhor para o futuro. Vai pra cima deles, Santos".

Agora, Ariel Holan está livre para acertar com outros clubes. E já há rumores de que o técnico argentino recebeu sondagem do Fortaleza. Inclusive, torcedores do time cearense parecem já ter a sua ida à capital do Ceará como certa. Muitos deram boas vindas e mandaram mensagens para convencer o treinador a se juntar à equipe tricolor.