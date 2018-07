'Foi um pênalti tosco', reclama Vanderlei sobre lance que definiu jogo

O goleiro Vanderlei, do Santos, foi um dos principais jogadores da derrota do clube santista para o Vasco, por 1 a 0, na noite deste domingo (29), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, com grandes defesas, como em um lance que Nenê saiu cara a cara, ainda na primeira etapa.

E ele também foi o personagem do lance capital da partida - a penalidade máxima assinalada pelo árbitro Leandro Vuaden, aos 44 minutos do primeiro tempo. O próprio Nenê estava na jogada com o goleiro Vanderlei, quando o juiz apitou a falta. No entanto, o arqueiro santista discordou completamente da marcação de Vuaden. Na imagem, é possível ver o atacante vascaíno pulando antes da chegada de Vanderlei.

"Foi um pênalti tosco, vocês podem ver na televisão", afirmou na saída do campo.

O treinador Dorival Júnior também reclamdou da marcação. "Não houve o toque no jogador rival. Pagamos caro por um pênalti que não aconteceu", disse.

O Santos amargou mais uma derrota fora de casa, a 11ª em 19 jogos, a 2ª pior do campeonato, somente atrás do Joinville.

A partida ficou marcada pela chuva torrencial que adiou em uma hora o apito inicial. O gramado e os vestiários ficaram completamente encharcados.