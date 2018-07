'Foi uma derrota muito merecida', diz Mourinho

"É uma partida fácil de comentar: uma equipe jogou ao máximo de seu potencial e a outra jogou muito mal", assinalou Mourinho, que estava invicto no comando do Real Madrid. "É um prêmio para uma equipe que jogou muito bem e um castigo para a outra que jogou mal. Foi uma vitória muito merecida e uma derrota muito merecida".

Buscando minimizar o resultado, o treinador lembrou que chegou no início desta temporada e, assim, o Real Madrid ainda está em formação. "O Barça é um produto acabado pelo trabalho de anos e o Madrid ainda falta muito para isto". Mourinho, no entanto, ponderou: "Mas a diferença entre as equipes não é o que se viu hoje (segunda-feira)".

Confiante, o português garantiu ainda que a goleada não irá abalar o Real Madrid. "Já não temos mais nada para fazer hoje, mas amanhã (terça) teremos muito trabalho e esperaremos pela próxima partida. Este é um campeonato e estamos somente dois pontos atrás do líder (Barcelona)", finalizou Mourinho.