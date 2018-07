'Foi uma vitória com a garra e a torcida do povo', diz Dilma

A presidente Dilma Rousseff afirmou na tarde deste sábado, na sua conta pessoal no microblog Twitter, que a classificação do Brasil para as quartas-de-final foi "uma vitória com a garra e a torcida do povo brasileiro". A presidente acompanhou do Palácio da Alvorada o jogo contra o Chile, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

"Foi uma vitória com a garra e a torcida do povo brasileiro. Foi difícil. Foi com raça, garra, lágrimas e defesas de Júlio Cesar", escreveu Dilma. "Confio no time de Felipão e do Parreira! Confio na seleção brasileira! Confio na torcida do povo brasileiro!"

A conta pessoal de Dilma no Twitter também publicou uma foto do goleiro brasileiro com a frase "Valeu, seleção!!!". "Obrigada, jogadores. O Brasil acredita em vocês".