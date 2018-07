Folclórico Carlinhos Bala será atração de Batatais na A2

O folclórico Carlinhos Bala vai ter sua primeira experiência no futebol paulista. O atacante acertou com o Batatais para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. Antes, porém, ele vai terminar de defender o América na primeira fase do Campeonato Pernambucano.

O atacante é aguardado na cidade de Batatais ainda no começo de fevereiro, já que a última rodada da primeira fase do Pernambucano acontece dia 28 de janeiro. Carlinhos Bala, que ainda não assinou contrato com o Batatais, seria o segundo reforço do clube paulista. A diretoria havia acertado antes com Luciano Gigante, experiente nesta divisão.

"Já tem o acerto, sim. Vou jogar a primeira fase do Campeonato Pernambucano até o final e depois vou para o Batatais. Não tem nada assinado, mas existe o compromisso. Essa vai ser a primeira vez que eu vou jogar em São Paulo e a expectativa é boa. Será um desafio legal", afirmou o folclórico atacante.

Carlinhos Bala tem 35 aos e já atuou por vários clubes brasileiros, como Cruzeiro, Fortaleza, CRB, Atlético-GO, Fast Club-AM, Centro Limoeirense-PE, Náutico, Sport e Santa Cruz, além do Beira Mar (Portugal).