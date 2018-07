Follmann calça tênis no pé esquerdo pela 1ª vez e comemora nas redes

Um dos seis sobreviventes do acidente aéreo que vitimou quase todo o elenco da Chapecoense, Jackson Follmann conseguiu calçar pela primeira vez um sapato no pé esquerdo, que sofreu múltiplas fraturas. O ex-goleiro, que perdeu parte da perna direita, mostrou bom humor ao divulgar o feito.

Muito faceiro Depois de mais de 4 meses hoje consegui calçar um tênis no meu pé esquerdo no qual sofri múltiplas fraturas e que impossibilitaram eu ter calçado algum tênis até hoje. Que começo de semana maravilhoso vamos em frente com deus sempre @ipobrasil @chignall Uma publicação compartilhada por Jakson Follmann (@jaksonfollmann) em Abr 3, 2017 às 5:11 PDT

“Muito faceiro! Depois de mais de 4 meses hoje consegui calçar um tênis no meu pé esquerdo no qual sofri múltiplas fraturas e que impossibilitaram eu ter calçado algum tênis até hoje. Que começo de semana maravilhoso vamos em frente com Deus sempre".

Além de Follmann, o zagueiro Neto e o lateral Alan Ruschel fazem trabalho físico na Chapecoense. Nesta terça-feira, o clube catarinense enfrenta o Atlético Nacional, na Arena Condá, em partida de ida da Recopa sul-americana.