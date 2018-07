Follmann diz que não se vê como ex-atleta, mas mantém cautela sobre volta ao esporte

O goleiro Jakson Follmann falou sobre seu futuro no esporte durante participação no programa Bem, Amigos!, do canal SporTV. O sobrevivente do acidente com o avião da Chapecoense, que vitimou 71 pessoas em 29 de novembro de 2016 falou sobre sua situação como atleta e que esportes poderia praticar.

+ Chapecoense celebra permanência na Série A e já planeja 2018

+ Follmann comemora chance de treinar com bola quase um ano após acidente aéreo

"Não consigo me ver como ex-atleta, tanto que acompanho o dia a dia do clube. É muito cedo para pensar em Paralimpíada. É muito recente, tenho seis, sete meses de cirurgia (no tornozelo esquerdo). Preciso respeitar meu corpo, tive 13 fraturas", falou o goleiro, que teve uma perna amputada devido ao acidente.

O sobrevivente detalhou ainda as principais dificuldades que enfrenta. Preciso me redescobrir dentro do esporte. Tenho uma complicação no tornozelo esquerdo, perdi 80% dos movimentos. Não posso ter muito impacto. Tenho uma haste de 26 centímetros, perdi osso, tenho quatro parafusos e enxertei pele. Era para ter amputado. Por incrível que pareça, a prótese ajuda meu tornozelo"

Follmann prosseguiu, comentando sobre o que pode realizar e qual esporte seria o preferido. Acho que tenho que dar tempo ao tempo, mas quero fazer natação, é um esporte bacana porque não tem muito impacto. Não posso correr, no máximo fazer um trotezinho, e a natação pode me trazer de volta, a ter uma vida mais saudável. Hoje me alimento como atleta, mas não consigo queimar. Estou muito ansioso para voltar".

Quase um ano depois da queda do avião, Follmann treinou com bola uma vez e, fora do campo esportivo, se casou. Outros sobreviventes do acidente, Neto treina com o time da Chapecoense, mas não voltou aos gramados ainda, enquanto Alan Ruschel já participou de partidas oficiais pelo time catarinense.