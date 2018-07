Fonte Nova passa no primeiro teste após a Copa do Mundo

No primeiro jogo pós-Copa, entre Bahia e São Paulo, a Fonte Nova recebeu um bom público, com presença maior que o normal de famílias. "Vejo muitas mulheres e crianças, talvez ainda seja reflexo da Copa", diz o empresário Leonardo Oliveira, de 42 anos. Ele foi em duas partidas no Mundial e está conseguindo ver as diferenças entre as competições no estádio baiano. "Estou sentindo falta de ter lembranças dos jogos, como na Copa. Podia ter um copo de bebida com os escudos dos times ou algo assim", explica.

Os torcedores não tiveram problemas para chegar à arena e no entorno o trânsito foi praticamente nulo. Havia um policiamento acima do normal para jogos deste porte pelo Campeonato Brasileiro e o público presente sentiu falta de orientadores dentro da arena para mostrar o caminho correto para os assentos. Apesar de o ingresso ser vendido com lugar marcado, isso não foi respeitado. Os banheiros não tiveram filas, mas o mesmo não se pode dizer dos bares. Como não havia carrinhos para a venda de alimentos e bebidas, como na Copa, a situação foi mais complicada.

O campo mostrou-se muito bom, com gramado de qualidade. Atrás de um dos gols, onde ficou o goleiro Rogério Ceni no segundo tempo, a arquibancada temporária está sendo desmontada. Ela foi usada para aumentar a capacidade da Fonte Nova durante o Mundial, mas está sendo retirada. Com isso, a famosa ferradura, marca registrada da arena, permitirá que os torcedores possam ter uma visão bonita do Dique do Tororó.