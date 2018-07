Fonte Nova tem tumulto na venda de ingressos do Ba-Vi

Agentes da Polícia Militar precisaram disparar bombas de gás lacrimogêneo próximo aos torcedores para conter os mais exaltados, que tentavam forçar a entrada ao setor de bilheterias do estádio. Segundo a polícia, a confusão se deu nas proximidades do portão de acesso norte do estádio, destinado à torcida do Bahia.

Depois de controlada a situação, os bilhetes, que começaram a ser vendidos às 10 horas, foram logo esgotados. No final da tarde da quinta-feira, já havia gente formando fila para adquirir os ingressos.

Conforme a organização da Arena Fonte Nova, o mesmo aconteceu com os bilhetes vendidos através da internet, a partir do início da madrugada da sexta-feira. Cerca de uma hora depois já estavam esgotados.

Já para os torcedores do Vitória, no início da tarde ainda era possível encontrar ingressos no estádio Barradão, para o acesso ao anel leste da Arena.

Um dos diretores do consórcio Arena Fonte Nova, Lino Cardoso, disse que a procura por bilhetes foi maior que a esperada. "Superou todas as nossas expectativas", afirmou. Foram disponibilizados 41.500 mil ingressos, a valores que variam entre R$ 45 (meia) a R$180 (cadeira especial).

A inauguração oficial da Arena Fonte Nova acontecerá no dia 5 de abril, com a presença da presidente Dilma Rousseff.